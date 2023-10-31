Что такое смарт-мобилизация и как обратиться на выбранную специальность самостоятельно онлайн

Украина продолжает находиться в состоянии общей мобилизации и военного положения, которое было объявлено 24 февраля 2022 года. Согласно законодательству, все мужчины от 18 до 60 лет подлежат воинской обязанности, и каждого из них могут призвать для военной службы.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пояснил, как смарт-мобилизация может облегчить процесс мобилизации и дать возможность предоставлять специалистам с необходимыми специальностями соответствующие должности во время призыва.

Этот призыв касается мужчин разных специальностей, которые могут иметь как военный опыт, так и не иметь его. Это означает, что мобилизационные процессы не всегда позволяют идеально соответствовать должности к специалистам, и могут осуществлять призыв лиц с боевым опытом на несоответствующие должности или, наоборот, размещать ИТ-специалистов на боевых должностях. Правительство Украины работает над созданием условий для более эффективной мобилизации.

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Под общей мобилизацией в Украине во время военного положения понимается направление всех доступных ресурсов на нужды обороны страны. Это включает своевременное пополнение военного состава после потерь, указанных во время боевых действий, и создание новых подразделений при необходимости.

Процедура мобилизации в Украине начинается с вручением повесток гражданам уполномоченными лицами из приказа руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки. ТЦК получают задачи по мобилизации в соответствии с мобилизационными планами и потребностями, которые формирует Генеральный штаб.

Смарт-мобилизация в Украине предусматривает возможность гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они хотят призваться. По словам Михаила Федорова, создаются условия для прохождения собеседований и тестов по направлению на службу с выбранной специализацией.

Михаил Федоров отмечает, что этот процесс делает выбор службы в Вооруженных Силах Украины отделенным от принуждения. Граждане могут выбирать специальности, в которых они желают служить, и это делается по их собственному желанию. Это важно для обеспечения соблюдения правил и прозрачности в этом процессе.

Тестирование для смарт-мобилизации проводится по одной специальности, как примере смарт-мобилизации для операторов дронов. Эта инициатива позволяет гражданам более подробно ознакомиться с подразделениями, ротами и обязанностями, связанными со службой на избранной должности. По словам Михаила Федорова, это важно для обеспечения коммуникации между государством и гражданами, а также соблюдения прозрачности и справедливости в этом процессе.

Запуск смарт-мобилизации может оказать положительное влияние на мотивацию и качество обслуживания военнослужащих. Михаил Федоров верит, что эта инициатива может стать первым шагом по введению подобных смарт-мобилизационных процедур.

Процесс внесения этих изменений требует времени на решение правовых вопросов, но ожидается, что эта инициатива может быть запущена в течение одного-двух месяцев.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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