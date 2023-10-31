Що таке смарт-мобілізація і як призватись на обрану спеціальність самостійно онлайн

Україна продовжує знаходитися в стані загальної мобілізації та воєнного стану, який був оголошений 24 лютого 2022 року. Згідно з законодавством, всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають військовому обов'язку, і кожного з них можуть призвати для військової служби.

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Міністр цифрової трансформації України, Михайло Федоров, пояснив, як смарт-мобілізація може полегшити процес мобілізації та дати можливість надавати фахівцям з необхідними спеціальностями відповідні посади під час призову.

Цей призов стосується чоловіків різних фахів, які можуть мати як військовий досвід, так і не мати його. Це означає, що мобілізаційні процеси не завжди дозволяють ідеально відповідати посади до спеціалістів, і можуть здійснювати призов осіб із бойовим досвідом на невідповідні посади, або, навпаки, розміщувати ІТ-спеціалістів на бойових посадах. Уряд України працює над створенням умов для більш ефективної мобілізації.

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Під загальною мобілізацією в Україні під час воєнного стану розуміється направлення усіх доступних ресурсів на потреби оборони країни. Це включає в себе своєчасне поповнення військового складу після втрат, зазначених під час бойових дій, та створення нових підрозділів за потреби.

Процедура мобілізації в Україні розпочинається з врученням повісток громадянам уповноваженими особами на підставі наказу керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. ТЦК отримують завдання щодо мобілізації відповідно до мобілізаційних планів та потреб, які формує Генеральний штаб.

Смарт-мобілізація в Україні передбачає можливість громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони хочуть призватися. За словами Михайла Федорова, створюються умови для проходження співбесід та тестів для направлення на службу з обраною спеціалізацією.

Михайло Федоров зауважує, що цей процес робить вибір служби в Збройних Силах України відокремленим від примусу. Громадяни можуть обирати спеціальності, в яких вони бажають служити, і це робиться за їхнім власним бажанням. Це важливо для забезпечення дотримання правил та прозорості в цьому процесі.

Тестування для смарт-мобілізації проводиться на одній спеціальності, як прикладі смарт-мобілізації для операторів дронів. Ця ініціатива дає можливість громадянам докладніше ознайомитися із підрозділами, ротами та обов'язками, пов'язаними із службою на вибраній посаді. За словами Михайла Федорова, це важливо для забезпечення комунікації між державою та громадянами, а також для дотримання прозорості та справедливості в цьому процесі.

Запуск смарт-мобілізації може позитивно вплинути на мотивацію та якість обслуговування військовослужбовців. Михайло Федоров вірить, що ця ініціатива може стати першим кроком у запровадженні подібних смарт-мобілізаційних процедур.

Процес внесення цих змін потребує часу на вирішення правових питань, але очікується, що ця ініціатива може бути запущена протягом одного-двох місяців.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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