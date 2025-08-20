В Україні почала працювати ДІя.Картка: як оформити та для чого призначена

В Україні з’явився новий цифровий сервіс — "Дія.Картка", який об’єднує всі державні виплати на одному рахунку. Відтепер українцям більше не доведеться користуватися кількома банківськими картками для різних видів допомоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова. Основна перевага сервісу полягає в тому, що картка дозволяє оплачувати товари й послуги одночасно державними та особистими коштами. Крім того, з неї можна знімати готівку, поповнювати рахунок, здійснювати перекази й проводити розрахунки за кордоном. На одному рахунку будуть збиратися нецільові виплати — пенсії, допомога для переселенців чи з безробіття, а на спеціальному — кошти з конкретними програмами підтримки, наприклад "єКнига" чи "Ветеранський спорт". Картку можна оформити як у цифровому форматі в додатку "Дія", так і у вигляді фізичної.

Наразі "Дія.Картка" доступна клієнтам трьох банків: ПриватБанку, Monobank та Банку Кредит Дніпро, однак перелік партнерів найближчим часом розширять.

Через новий сервіс українці отримуватимуть соціальні виплати, пенсії, допомогу для ВПО, кошти від міжнародних фондів, цільові нарахування на державні програми, а також виплати за військовими облігаціями чи повернення вкладів. Водночас програми "єВідновлення" та "Нацкешбек" матимуть окремі картки.

Щоб оформити "Дія.Картку" у смартфоні, потрібно оновити застосунок "Дія", знайти новий сервіс, обрати банк-партнер і підтвердити згоду. Для зручності користувачам підготували покрокову відеоінструкцію.

