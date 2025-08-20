Очікується магнітна бура з К-індексом 3,7: прогноз геомагнітної активності на 21 серпня

Магнітні бурі здатні впливати на атмосферний тиск, через що багато людей відчувають головний біль, втому чи емоційне виснаження. 21 серпня геомагнітна активність знизиться до К-індексу 3,7, що відповідає середній інтенсивності.

Варто пам’ятати, що прогнози оновлюються кожні кілька годин, тому дані можуть змінюватися. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів, коли потік заряджених частинок досягає Землі й взаємодіє з її магнітосферою. Залежно від сили вони можуть залишатися майже непомітними для людей або ж викликати проблеми зі здоров’ям та збоями у роботі зв’язку й техніки. Найпотужніші бурі здатні навіть подарувати можливість побачити полярне сяйво.

Для чутливих людей такі явища стають випробуванням. У цей час можуть з’являтися головний біль, дратівливість, слабкість чи безсоння. Щоб легше перенести цей період, радять висипатися, харчуватися корисною їжею, пити більше води й трав’яних напоїв, обмежувати каву та алкоголь. Прогулянки на свіжому повітрі, легка фізична активність і відсутність стресових ситуацій допоможуть стабілізувати стан. Контрастний душ вранці надає бадьорості, а тепла ванна ввечері сприяє розслабленню.

