Частину України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 21 серпня

У четвер, 21 серпня, на заході та півночі України очікуються дощі та грози, тоді як інші регіони ще збережуть суху погоду. 22–23 серпня територію країни перетне холодний атмосферний фронт, який принесе з собою опади.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. У південних областях найбільше дощитиме на Одещині, тоді як решта регіонів півдня відчують лише окремі локальні дощі.

Температура повітря 21 серпня вдень сягатиме +28…+32° у центрі, на сході та півдні України, на півночі коливатиметься від +24 до +28°, у західних областях очікується +20…+24°, а на Закарпатті до +26°. У Києві ймовірний вечірній дощ, максимальна температура становитиме близько +26°. Наступного дня у столиці прогнозують більш інтенсивні опади.

Раніше ми розповідали, якою буде осінь в Україні, кліматолог розкрив несподіваний прогноз для вересня.

