Легко проходять понад 300 тисяч кілометрів: топ 'витривалих' авто

Вартість нових автомобілів у світі різко зросла — сьогодні середня ціна перевищує 30 тисяч доларів. Для порівняння, ще кілька років тому ця сума була в півтора раза меншою. Така ситуація змушує все більше водіїв утримувати свої старі машини й цінувати їхню надійність.

Про це пише SlashGear. За даними Consumer Reports, найбільш витривалими залишаються моделі Toyota та Honda. Саме вони очолили рейтинг авто, які найчастіше долають позначку у 200 тисяч миль (близько 322 тисяч кілометрів).

До топ-5 увійшли:

Toyota Corolla — легендарний седан із сучасним інтер’єром та економним 2,0-літровим мотором;

— легендарний седан із сучасним інтер’єром та економним 2,0-літровим мотором; Toyota Prius — гібрид, відомий своєю паливною економічністю й запасом ходу майже 1000 км у версії Plug-in;

— гібрид, відомий своєю паливною економічністю й запасом ходу майже 1000 км у версії Plug-in; Honda Accord — седан із бензиновим і гібридним варіантами, багатим оснащенням і сучасними мультимедійними системами;

— седан із бензиновим і гібридним варіантами, багатим оснащенням і сучасними мультимедійними системами; Honda CR-V — кросовер із простором для родини, варіантами з бензиновим турбо або гібридом, а також можливістю повного приводу;

— кросовер із простором для родини, варіантами з бензиновим турбо або гібридом, а також можливістю повного приводу; Toyota Camry — класика серед седанів, яка у гібридній версії залишається символом витривалості та надійності.

Аналітики відзначають, що ці автомобілі продовжують залишатися найкращим вибором для тих, хто прагне довготривалої експлуатації без серйозних поломок.

