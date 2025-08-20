Легко проходят более 300 тысяч километров: топ 'выносливых' авто

Стоимость новых автомобилей в мире резко возросла – сегодня средняя цена превышает 30 тысяч долларов. Для сравнения, еще несколько лет назад эта сумма была в полтора раза меньше. Такая ситуация заставляет все больше водителей удерживать свои подержанные машины и ценить их надежность.

Об этом пишет SlashGear . По данным Consumer Reports, наиболее выносливыми остаются модели Toyota и Honda. Именно они возглавили рейтинг авто, которые чаще всего преодолевают отметку в 200 тысяч миль (около 322 тысяч километров).

В топ-5 вошли:

Toyota Corolla – легендарный седан с современным интерьером и экономичным 2,0-литровым мотором;

– легендарный седан с современным интерьером и экономичным 2,0-литровым мотором; Toyota Prius – гибрид, известный своей топливной экономичностью и запасом хода почти 1000 км в версии Plug-in;

– гибрид, известный своей топливной экономичностью и запасом хода почти 1000 км в версии Plug-in; Honda Accord – седан с бензиновым и гибридным вариантами, богатым оснащением и современными мультимедийными системами;

– седан с бензиновым и гибридным вариантами, богатым оснащением и современными мультимедийными системами; Honda CR-V – кроссовер с пространством для семьи, вариантами с бензиновым турбо или гибридом, а также возможностью полного привода;

– кроссовер с пространством для семьи, вариантами с бензиновым турбо или гибридом, а также возможностью полного привода; Toyota Camry – классика среди седанов, которая в гибридной версии остается символом выносливости и надежности.

Аналитики отмечают, что эти автомобили продолжают оставаться лучшим выбором для тех, кто стремится к длительной эксплуатации без серьезных поломок.

