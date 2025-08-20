'ПриватБанк' може щомісяця знімати 20 грн з карти клієнта: як не платити зайву комісію

Клієнти "ПриватБанк" можуть зіткнутись з додатковими витрати через незнання деяких правил обслуговування рахунків, які діють в фінустанові. Попри широкий вибір карток і тарифів, що дозволяють економити, у деяких користувачів може почати стягуватися щомісячна комісія – просто через бездіяльність.

У банку зазначають, якщо протягом 12 місяців на рахунку не відбувається жодної операції, він вважається неактивним. У такому випадку починає діяти "Комісія за обслуговування неактивних рахунків" – 20 грн щомісяця, але не більше за залишок на рахунку. Тобто, якщо клієнт не користується карткою, але на ній є кошти, банк має право списувати комісію до повного обнулення балансу.

Які картки під загрозою

Це правило стосується більшості карток, зокрема:

Кредитних ("Універсальна", "Універсальна Gold", преміальні);

Дебетових (для виплат, студентська, соціальна, пенсійна);

Додаткових (Юніора, єВідновлення, Дія.Картка).

Водночас виняток становлять картки єПідтримка та "Національний кешбек" – на них комісія не нараховується.

Як уникнути зайвих витрат

У ПриватБанку радять не залишати рахунки "без руху". Щоб уникнути комісії, достатньо здійснити будь-яку операцію – навіть на символічну суму. Наприклад:

переказати кошти між картками;

розрахуватись у магазині;

поповнити мобільний телефон.

За словами представників банку, активація рахунку навіть мінімальною транзакцією дозволяє уникнути щомісячного списання комісії та зберегти кошти.

Якщо баланс на неактивному рахунку дорівнює нулю, банк автоматично закриває картку та сам рахунок. Тож клієнтам варто періодично перевіряти активність своїх карток, особливо якщо вони мають кілька рахунків одночасно.

