Чтобы котел не сломался, эксперты советуют выполнить три задания

Зима не за горами, а это значит, что многие начнут задумываться о том, когда включать отопление. Чтобы все прошло гладко, эксперт поделился важными задачами, которые нужно выполнить сейчас.

Дэйв Лайнс, эксперт по отоплению, пояснил, что регулярное обслуживание котла важно для того, чтобы системы центрального отопления и горячего водоснабжения оставались в надлежащем рабочем состоянии. Об этом сообщает Express.co.uk.

Если котел в надлежащем состоянии, он будет работать более эффективно и сможет обогревать дом гораздо легче и быстрее. Это также поможет сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

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Обслуживание котлов может помочь определить любые проблемы с котлом и системой отопления, прежде чем они станут значительно большей проблемой. Это важно перед началом отопительного сезона, чтобы не остаться без отопления или горячей воды.

Также важно спустить воздух из батарей. Основным признаком задержки воздуха есть наличие холодных пятен на радиаторе, как правило, в верхней или нижней части.

Эксперт добавил, что следует убедиться, что дом хорошо изолирован. Начните с изоляции труб – это снизит риски их замерзания при понижении температуры ниже нуля. Замерзшие трубы препятствуют потоку воды и могут вызвать разрывы.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

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