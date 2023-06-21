Дачники рассказали, как аспирином увеличить урожай помидоров

Многие украинские дачники высаживают помидоры на своих участках. Существует много секретов увеличения урожайности томатов.

Основатель GardeningExpress Крист Боннетт поделился своими советами по использованию аспирина. По его словам, лекарства помогут помидорам стать более устойчивыми к вредителям и болезням.

Отмечается, что аспирин улучшает рост растений, что способствует образованию большего количества плодов, таким образом, увеличивая общий урожай.

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О том, как использовать аспирин для подкормки растений томатов, Крис объяснил, что нужно растворить одну-две таблетки в наполненной воронке. Раствором следует опрыскать растения и также полить их.

Салициловая кислота в растении в основном усиливает растение против вредителей и болезней и помогает ему стать более стойким. Остальные дачники предлагают замачивать рассаду томатов в смеси аспирина перед тем, как высаживать ее.

Однако аспирин не отпугивает или убивает вредителей. Хотя он улучшает защиту растения для борьбы с проблемами, вызванными вредителями, поначалу он не отпугивает их.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы цветы стояли подольше.

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