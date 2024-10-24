Требовал средства за отсрочку: ДБР разоблачило руководителя Тернопольского РТЦК на взятке (фото)

Государственное бюро расследований задержало начальника Тернопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки за вымогание неправомерной выгоды. Чиновник требовал от предпринимателя талоны на 1000 литров дизтоплива (эквивалент 1,5 тыс. долларов США).

Взятка требовалась за оформление законной отсрочки от призыва. Об этом сообщили в пресс-службе ДБР

Пострадавший – студент дневной формы обучения, занимающийся агробизнесом

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Во время обысков в автомобиле чиновника были обнаружены талоны на горючее, 13 тысяч долларов США, 73 тысячи гривен наличными. В служебном кабинете найдены топливные карты более чем на 1000 литров горючего (дизель и бензин).

Руководителя Тернопольского ТЦК разоблачили на взятке

Руководителя Тернопольского ТЦК разоблачили на взятке

Руководителя Тернопольского ТЦК разоблачили на взятке

Чиновнику объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Если его вину докажут, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Ранее в сеть попали фото работника ТЦК, который кичился лакшером отдыхом на пляже Доминиканы.

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