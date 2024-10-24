Вимагав кошти за відстрочку: ДБР викрило керівника Тернопільського РТЦК на хабарі (фото)

Державне бюро розслідувань затримало начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за вимагання неправомірної вигоди. Посадовець вимагав від підприємця талони на 1000 літрів дизпального (еквівалент 1,5 тис. доларів США).

Хабар вимагався за оформлення законної відстрочки від призову. Про це повідомили у пресслужбі ДБР

Потерпілий - студент денної форми навчання, який займається агробізнесом

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Під час обшуківв автомобілі посадовця були виявлені талони на пальне, 13 тисяч доларів США, 73 тисячі гривень готівкою. У службовому кабінеті знайдено паливні картки на понад 1000 літрів пального (дизель та бензин).

Керівника Тернопільського ТЦК викрили на хабарі

Керівника Тернопільського ТЦК викрили на хабарі

Керівника Тернопільського ТЦК викрили на хабарі

Посадовцю оголошено підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Якщо його вину доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Раніше у мережу потрапили фото працівника ТЦК, який хизувався лакшері відпочинком на пляжі Домінікани.

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