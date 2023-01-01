Дед Мороз в новогоднюю ночь избил россиянку (видео)

Празднование Нового года на россии этого года ознаменовалось несколькими "выдающимися" событиями. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге центральные площади городов были окружены силовиками и заставлены автозаками.

россиян ограничивали в перемещении, но не ограничивали в алкоголе. Так, в одном из российских городов в Кировском районе Ленинградской области на видео попала схватка, которая произошла между мужчиной, одетым в костюм Деда Мороза и пьяной женщиной.

Видео дня

Что они не поделили, неизвестно, однако пьяной россиянке изрядно досталось от сказочного персонажа.

Из видео стало понятно, что потасовка произошла на одной из центральных площадей – там была установлена елка, а рядом родители катали детей на санках, некоторые россияне ходили с "ватрушками" для катания с горок. В какой-то момент пьяная женщина подошла к Деду Морозу и принялась ему кричать: я тебе разве отказывала?

Мужчина в костюме начал ее толкать и кричать "Уходи отсюда" и послал ее "на х**". Женщина никак не могла успокоиться и принялась кричать к Деду Морозу, применяя бранные слова.

Затем мужчина с силой толкнул пьяную россиянку и так, что она упала лицом в заснеженный асфальт. Со словами "под**с, бл**" она вскочила и в этот момент к ней подошла девушка и пыталась урегулировать конфликт. Однако Деда Мороза было не остановить и он снова уложил женщину на асфальт точным ударом. Женщина не угомонилась, поднялась на ноги, снова обругала сказочного персонажа, однако девушке удалось уговорить ее уйти оттуда.

UPD: Тем временем российские СМИ узнали причину новогоднего "файта" – оказывается, женщина требовала от Деда Мороза подарков. Мужчина сначала попытался объяснить ей, что у него есть подарки только для детей. Однако эти слова ее не убедили. Она начала ругаться и оскорблять мужчину. Тот сначала спорил с ней, а когда слова не действовали, решил применить силу.

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