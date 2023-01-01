Дід Мороз у новорічну ніч побив росіянку (відео)

Святкування Нового року на росії цього року відзначилося кількома "визначними" подіями. Зокрема, у Москві та у Санкт-Петербурзі центральні площі міст були оточені силовиками та заставлені автозаками.

росіян обмежували у переміщенні, проте не обмежували в алкоголі. Так, в одному з російських міст у Кіровському районі Ленінградської області на відео потрапила сутичка, яка сталася між чоловіком, одягнутим в костюм Діда Мороза та п'яною жінкою.

Відео дня

Що вони не поділили, не відомо, проте п'яній росіянці добряче дісталося від казкового персонажа.

З відео стало зрозуміло, що бійка сталася на одній з центральних площ – там була встановлена ялинка, а поруч батьки катали дітей на санчатах, деякі росіяни ходили з "ватрушками" для катання з гірок. У якийсь момент п'яна жінка підійшла до Діда Мороза та почала йому кричати: я тобі хіба відмовляла?".

Чоловік у костюмі почав її штовхати та кричати "Йди звідси" та послав її "на х**". Жінка ніяк не могла вгамуватися та почала кричати до Діда Мороза, застосовуючи лайливі слова.

Потім чоловік з силою штовхнув п'яну росіянку та так, що вона впала обличчям в засніжений асфальт. Зі словами "під**с, бл**" вона підхопилася і в цей момент до неї підійшла дівчина та намагалася урегулювати конфлікт. Проте Діда Мороза було не спинити і він знову вклав жінку на асфальт влучним ударом. Жінка не вгамувалася, звелася на ноги, знову облаяла казкового персонажа, проте дівчині вдалося вмовити її піти звідти.

UPD: Тим часом російські ЗМІ дізналися причину новорічного "файту" – виявляється жінка вимагала від Діда Мороза подарунків. Чоловік спочатку спробував пояснити їй, що у нього є подарунки тільки для дітей. Однак ці слова її не переконали. Вона почала лаятись та ображати чоловіка. Той спочатку сперечався з нею, а тоді, коли слова не діяли, вирішив застосувати силу.

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