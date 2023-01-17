'Дефицит остается существенным': в YASNO предупреждают о продлении аварийных отключений

Генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что ситуация со светом в Киеве остается сложной. По его словам, 18 января продолжатся экстренные отключения электроэнергии.

Он отметил, что дефицит в энергосистеме остается существенным. Об этом Коваленко написал на странице в Facebook.

"Дефицит остается существенным. Киев сегодня имел ограничения в 952 МВт. Этих лимитов недостаточно, чтобы перейти из экстренных отключений, к плановым, стабилизационным. Графики не действуют", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на 18 января прогнозируемые ограничения такие же, как сегодня, 17 января. В то же время Коваленко не может сказать, удастся ли удержаться в графиках.

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Кроме того, гендиректор YASNO объяснил, почему объемы потребления электроэнергии не уменьшаются.

"Вероятнее всего, дело в отложенном потреблении, когда после возобновления поставок мы начинаем "наслаждаться". Заряжаем то, что села, делаем что-то, что не успели, пока света не было. И это нормально. Как только лимиты от "Укрэнерго" станут больше и мы сможем вернуться к графикам, и отложенный спрос начнет спадать", – указал он.

Ранее в YASNO объяснили, что существует несколько причин, по которым электроэнергию в Киеве стали подавать с большими перебоями в последние дни. Среди них – увеличившийся ремонтные работы, плохая погода и дефицит электроэнергии, так как потребители чаще пользуются электроприборами.

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