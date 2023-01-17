'Дефіцит залишається суттєвим': у YASNO попереджають про продовження аварійних відключень

Генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко повідомив, що ситуація зі світлом у Києві залишається складною. За його словами, 18 січня продовжаться екстрені відключення електроенергії.

Він вказав, що дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим. Про це Коваленко написав на сторінці у Facebook.

"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на 18 січня прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні, 17 січня. Водночас Коваленко не може сказати, чи вдасться втриматися у графіках.

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Окрім цього гендиректор YASNO пояснив, чому обсяги споживання електроенергії не зменшуються.

"Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "надолужувати". Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від "Укренерго" стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", – вказав він.

Раніше у YASNO пояснили, що існує кілька причин, через які електроенергію в Києві стали подавати з великими перебоями останніми днями. Серед з них – ремонтні роботи, погана погода та дефіцит електроенергії, який збільшився, тому що споживачі частіше користуються електроприладами.

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