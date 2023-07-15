День Берегини 15 июля: история праздника, традиции и запреты

День Берегини – это языческий праздник, который отмечается каждый год 15 июля. Этот праздник посвящен богине Берегини, которая в славянской мифологии является покровительницей женщин, детей и домашнего очага.

История праздника Берегини уходит в глубокую древность. В дохристианское время славяне поклонялись Берегини как главной богине своего пантеона. Она считалась покровительницей всех живых существ, особенно женщин и детей. Берегиню изображали в виде женщины с длинными волосами, которые символизировали плодородие.

С приходом христианства культ Берегини был вытеснен культом Богородицы. Однако народные традиции празднования Дня Берегини сохранились до наших дней.

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Традиции празднования Дня Берегини

День Берегини – это древний славянский праздник, имеющий глубокое сакральное значение. Оно является символом плодородия, материнства и защиты. Празднование Дня Берегини помогает людям приблизиться к природе и ощутить ее силу.

В День Берегини люди собираются у березовых рощ и празднуют. Они приносят жертвы богини, поют песни и пляшут. Также в этот день принято купаться в реке или озере, чтобы "очистить душу и тело".

В День Берегини нужно провести время на природе, насладиться ее красотой и ощутить ее силу. Не забудьте загадать желание и попросить Берегиню о защите и благословении.

Запреты Дня Берегине

В День Берегиня существует ряд запретов. Нельзя работать в этот день, ругаться и ссориться. Также нельзя купаться в речке или озере ночью. Считается, что в это время воде обитают злые духи, которые могут повредить человеку.

Приметы 15 июля:

Если на берегу уже появились желтые листики, в этом году осень придет раньше.

Если сильная жара, ждите ливня вечером.

Если много ягод – зима будет морозной.

Если земля после дождя быстро подсыхает – ненастье затянется.

Если на деревьях много желтых листьев – будет ранняя осень и зима.

В лесу появилось много ягод к 15 июля – зима будет морозной.

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