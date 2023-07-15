День Берегині 15 липня: історія свята, традиції та заборони

День Берегині – це язичницьке свято, яке відзначається щороку 15 липня. Це свято присвячене богині Берегині, яка у слов’янській міфології є покровителькою жінок, дітей та домашнього вогнища.

Історія свята Берегині сягає сивої давнини. У дохристиянські часи слов’яни поклонялися Берегині як головній богині свого пантеону. Вона вважалася покровителькою всіх живих істот, особливо жінок та дітей. Берегиню зображували у вигляді жінки з довгим волоссям, яке символізувало родючість.

З приходом християнства культ Берегині був витіснено культом Богородиці. Однак народні традиції святкування Дня Берегині збереглися до наших днів.

Відео дня

Традиції святкування Дня Берегині

День Берегині – це стародавнє слов’янське свято, яке має глибоке сакральне значення. Воно є символом родючості, материнства і захисту. Святкування Дня Берегині допомагає людям наблизитися до природи і відчути її силу.

У День Берегині люди збираються біля березових гаїв і святкують. Вони приносять жертви богині, співають пісні та танцюють. Також у цей день заведено купатися в річці або озері, щоб "очистити душу і тіло".

У День Берегині треба провести час на природі, насолодитися її красою і відчути її силу. Не забудьте загадати бажання і попросити Берегиню про захист і благословення.

Заборони Дня Берегині

У День Берегині існує ряд заборон. Не можна працювати в цей день, лаятися і сваритися. Також не можна купатися в річці або озері вночі. Вважається, що в цей час воді живуть злі духи, які можуть зашкодити людині.

Прикмети 15 липня:

Якщо на березі вже з’явилися жовті листочки, цього року осінь прийде раніше.

Якщо сильна спека, чекайте на зливу увечері.

Якщо багато ягід – зима буде морозною.

Якщо земля після дощу швидко підсихає – негода затягнеться.

Якщо на деревах багато жовтого листя – буде рання осінь і зима

У лісі з’явилося багато ягід до 15 липня – зима буде морозною.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!