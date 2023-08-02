День Ильи: что нельзя делать в праздник
2 августа православные христиане отмечают праздник в честь пророка Ильи. У славян пророк Илья принадлежит к наиболее почитаемым святым. В частности, по Библейским легендам, пророк Илья не умер, а был вознесен живым на небеса.
В свою очередь об этом празднике существует много верований и запретов. В частности, в этот день нельзя:
- Заниматься сельскохозяйственными работами.
- Впускать в дом бездомных собак и кошек, потому что считается, что в этот день, спасаясь от святого Ильи, нечистая сила превращается в разных зверей.
- Выгонять скот на пастбище, чтобы его не загрызли волки.
- Стоять под деревом, веселиться или находиться в воде во время грозы.
- Смотреть в зеркало, ведь в этот день усиливается влияние зазеркалья, и зеркало может извлекать жизненную силу смотрящего в него человека.
- Купаться. Считается, что за неделю до и после праздника опасно купаться, поскольку водяной или русалка могут втянуть в воду. Существует и другая версия: нельзя купаться, потому что воду оскорбил черт. Также в народе верили, что нечисть прячется от Ильи в воду, поэтому водяные и русалки затянут ко дну каждого, кто войдет в реку. Еще по одним верованиям предков, купание в день Ильи может угрожать тяжелыми болезнями.
Что нужно делать в этот день:
- Умываться дождем. По верованиям предков это может навсегда избавить человека от болезней.
- Ухаживать за пчелами.
- Смотреть, куда молния бьет. По поверью, клад можно найти в том месте, куда ударит молния.
Народные приметы:
- Если на Илью дождь с громом – голова будет болеть.
- Какая погода на Илью, такова будет и на Воздвижение. Глухой гром – к покою, гром громкий – к ссоре.
- Гром гремит громко, но не резко – к ненастью.
- На Илью до обеда лето, а после обеда – осень.
- Гром прерывисто гремит – до короткого дождя.
- Кто попал в Ильин день под дождь – весь год будет здоровым.
- Нельзя работать на Ильин день в поле урожай сгорит.
- Гром гремит – это Илья на своей колеснице по небу едет.
Напомним, 24 мая Православная церковь Украины на архиерейском соборе проголосовала за переход на новый церковный календарь.
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