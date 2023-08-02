День Ильи: что нельзя делать в праздник

2 августа православные христиане отмечают праздник в честь пророка Ильи. У славян пророк Илья принадлежит к наиболее почитаемым святым. В частности, по Библейским легендам, пророк Илья не умер, а был вознесен живым на небеса.

В свою очередь об этом празднике существует много верований и запретов. В частности, в этот день нельзя:

Заниматься сельскохозяйственными работами.

Впускать в дом бездомных собак и кошек, потому что считается, что в этот день, спасаясь от святого Ильи, нечистая сила превращается в разных зверей.

Выгонять скот на пастбище, чтобы его не загрызли волки.

Стоять под деревом, веселиться или находиться в воде во время грозы.

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Смотреть в зеркало, ведь в этот день усиливается влияние зазеркалья, и зеркало может извлекать жизненную силу смотрящего в него человека.

Купаться. Считается, что за неделю до и после праздника опасно купаться, поскольку водяной или русалка могут втянуть в воду. Существует и другая версия: нельзя купаться, потому что воду оскорбил черт. Также в народе верили, что нечисть прячется от Ильи в воду, поэтому водяные и русалки затянут ко дну каждого, кто войдет в реку. Еще по одним верованиям предков, купание в день Ильи может угрожать тяжелыми болезнями.

Что нужно делать в этот день:

Умываться дождем. По верованиям предков это может навсегда избавить человека от болезней.

Ухаживать за пчелами.

Смотреть, куда молния бьет. По поверью, клад можно найти в том месте, куда ударит молния.

Народные приметы:

Если на Илью дождь с громом – голова будет болеть.

Какая погода на Илью, такова будет и на Воздвижение. Глухой гром – к покою, гром громкий – к ссоре.

Гром гремит громко, но не резко – к ненастью.

На Илью до обеда лето, а после обеда – осень.

Гром прерывисто гремит – до короткого дождя.

Кто попал в Ильин день под дождь – весь год будет здоровым.

Нельзя работать на Ильин день в поле урожай сгорит.

Гром гремит – это Илья на своей колеснице по небу едет.

Напомним, 24 мая Православная церковь Украины на архиерейском соборе проголосовала за переход на новый церковный календарь.

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