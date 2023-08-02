День Іллі: що не можна робити у свято

2 серпня православні християни відзначають свято на честь пророка Іллі. У слов’ян пророк Ілля належить до найбільш шанованих святих. Зокрема, за Біблійними легендами, пророк Ілля не помер, а був піднесений живим на небеса.

Своєю чергою про це свято існує багато вірувань та заборон. Зокрема в цей день не можна:

Займатися сільськогосподарськими роботами.

Впускати в будинок бездомних собак і кішок, бо вважається, що в цей день, рятуючись від святого Іллі, нечиста сила перетворюється у різних звірів.

Виганяти худобу на пасовище, аби її не загризли вовки.

Стояти під деревом, веселитися або перебувати у воді під час грози.

Дивитися у дзеркало, адже цього дня посилюється вплив задзеркалля, і дзеркало може витягати життєву силу людини, яка дивиться в нього.

Купатися. Вважається, що за тиждень до та після свята небезпечно купатися, оскільки водяний або русалка можуть утягнути в воду. Існує й інша версія: не можна купатися, тому що воду зневажив чорт. Також в народі вірили, що нечисть ховається від Іллі у воду, тому водяні та русалки затягнуть на дно кожного, хто зайде в річку. Ще за одними віруваннями предків, купання на день Іллі може загрожувати важкими хворобами.

Відео дня

Що потрібно робити цього дня:

Вмиватися дощем. За віруваннями предків, це може назавжди позбавити людину від хвороб.

Доглядати за бджолами.

Дивитися, куди блискавка б'є. За повір'ям, скарб можна знайти у тому місці, куди вдарить блискавка.

Народні прикмети:

Якщо на Іллю дощ з громом – голова боліти буде.

Яка погода на Іллю, така буде і на Воздвиження. Глухий грім – до спокою, грім гучний – до сварки.

Грім гримить гучно, але не різко – до негоди.

На Іллю до обіду літо, а після обіду – осінь.

Грім уривчасто гримить – до короткого дощу.

Хто потрапив в Ільїн день під дощ – весь рік здоровим буде.

Не можна працювати на Ільїн день у полі врожай згорить.

Грім гримить – то Ілля на своїй колісниці по небу їде.

Нагадаємо, 24 травня Православна церква України на архієрейському соборі проголосувала за перехід на новий церковний календар.

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