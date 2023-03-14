День весеннего равноденствия 2023: приметы и что нельзя делать в Солнцеворот

Весеннее солнцестояние – это одно из важнейших астрономических явлений, приходящееся на начало весны. В этом году весеннее солнцестояние выпадает на 20 марта. Это день, когда Солнце пересекает небесный экватор, и день становится длиннее ночи. Следовательно, весеннее солнцестояние сигнализирует о приходе весны и начале нового года по старинному календарю.

Читайте также: Как красиво упаковать подарок

Украинцы, как и другие народы, связывают весеннее солнцестояние с многочисленными приметами. Обычно эти приметы связаны с погодой и деятельностью людей в первые дни весны. Одна из таких примет говорит о том, что если на день весеннего солнцестояния будет ясно, то лето будет жарким и сухим. Другая примета утверждает, что если на этот день появятся первые ласточки, то зима действительно подходит к концу и весна придет вовремя.

Видео дня

Кроме того, существует примета, что в первые дни после весеннего солнцестояния не следует выбрасывать старые вещи, ведь они могут понадобиться. Также следует внимательно наблюдать за растениями: если они растут быстро и здорово, то в этом году можно ожидать хорошего урожая.

Украинцы также имеют традицию отмечать день весеннего солнцестояния по праздникам Вербного Воскресения. В этот день они украшают ивовые ветки и делают из них венки. Этот день символизирует переход от зимы к весне, возрождение природы и начало новой жизни.

Среди примет, связанных с весенним солнцестоянием, есть верование, что в этот день вода становится особенно целительной и нужно наполнять запасы воды на всю последующую половину года. Также считается, что в этот день следует заниматься развитием и самосовершенствованием, начинать новые дела и не бояться рисковать.

Читайте также: Какие подарки на праздники актуальны во время войны

Кроме того, существуют приметы, связанные со здоровьем и погодой. К примеру, считается, что весеннее солнцестояние может повлиять на кровяное давление, поэтому людям с повышенным давлением следует обращать на это внимание и контролировать свое состояние.

Также в этот период обычно наблюдается изменение погоды, колебания температуры и ухудшение погодных условий. С давних времен существует верование, что весеннее солнцестояние может вызвать сильные ветры и бури, поэтому следует быть особенно внимательными и бдительными.

Во многих культурах весеннее солнцестояние имеет огромное значение и отмечается как праздник. К примеру, у давних кельтов этот день назывался Остара и считался символом возрождения природы и новой жизни. В современные времена день весеннего солнцестояния является днем, когда люди, собравшись вместе, отмечают начало весны и радуются приходу тепла и солнца.

Итак, день весеннего солнцестояния – очень важный день в календаре, который отмечается многими народами мира. Это не только символ нового начала и возрождения природы, но время для задумки и самосовершенствования.

Что нельзя делать в этот день:

нельзя злиться и ссориться;

нельзя оставлять грязь и беспорядок в доме;

нельзя откладывать деньги на черный день;

нельзя сажать иву, чтобы не навлечь большие неприятности.

Также в этот день не советуют ложиться спать слишком поздно, иначе беды не миновать.

Ранее, мы подготовили для вас красивые поздравления с Днем Рождения для юбиляров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!