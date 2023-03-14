День весняного рівнодення 2023: прикмети та що не можна робити в Сонцеворот

Весняне сонцестояння – це одне з найважливіших астрономічних явищ, яке приходиться на початок весни. Цього року весняне сонцестояння припадає на 20 березня. Це день, коли Сонце перетинає небесний екватор, і день стає довшим за ніч. Відтак, весняне сонцестояння сигналізує про прихід весни та початок нового року за стародавнім календарем.

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Українці, як і інші народи, пов'язують весняне сонцестояння з численними прикметами. Зазвичай, ці прикмети пов'язані з погодою та діяльністю людей у перші дні весни. Одна з таких прикмет говорить про те, що якщо на день весняного сонцестояння буде ясно, то літо буде спекотним і сухим. Інша прикмета стверджує, що якщо на цей день з'являться перші ластівки, то зима дійсно підходить до кінця, і весна прийде вчасно.

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Крім того, існує прикмета про те, що у перші дні після весняного сонцестояння не слід викидати старі речі, адже вони можуть знадобитися. Також варто уважно спостерігати за рослинами: якщо вони ростуть швидко та здорово, то на цей рік можна очікувати хороший врожай.

Українці також мають традицію відзначати день весняного сонцестояння святом Вербної Неділі. У цей день вони прикрашають вербові гілки та роблять з них вербові вінки. Цей день символізує перехід від зими до весни, відродження природи та початок нового життя.

Серед прикмет, пов'язаних з весняним сонцестоянням, є вірування, що в цей день вода стає особливо цілющою і потрібно наповнювати запаси води на всю наступну половину року. Також вважається, що в цей день потрібно займатися розвитком та самовдосконаленням, розпочинати нові справи і не боятися ризикувати.

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Крім того, існують прикмети, пов'язані зі здоров'ям та погодою. Наприклад, вважається, що весняне сонцестояння може вплинути на кров'яний тиск, тому людям з підвищеним тиском слід звертати на це увагу та контролювати свій стан.

Також в цей період зазвичай спостерігається зміна погоди, коливання температури та погіршення погодних умов. Із давніх-давен існує вірування, що весняне сонцестояння може викликати сильні вітри та бурі, тому слід бути особливо уважними та пильними.

У багатьох культурах весняне сонцестояння має велике значення та відзначається як свято. Наприклад, у давніх кельтів цей день називався Остара і вважався символом відродження природи та нового життя. У сучасних часах день весняного сонцестояння є днем, коли люди зібравшись разом, відзначають початок весни та радіють приходу тепла та сонця.

Отже, день весняного сонцестояння – це дуже важливий день у календарі, який відзначається багатьма народами світу. Це не лише символ нового початку та відродження природи, але і час для замислення та самовдосконалення.

Що не можна робити в цей день:

не можна злитися і сваритися;

не можна залишати бруд і безлад в домі;

не можна відкладати гроші на чорний день;

не можна садити вербу, щоб не накликати великі неприємності.

Також в цей день не радять лягати спати занадто пізно, інакше біди не оминути.

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