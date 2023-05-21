Деньги будут исчезать: как нельзя хранить купюры в кошельке, чтобы они приумножались

Приметы и поверья, связанные с деньгами, могут варьироваться в разных культурах и традициях. Например, в некоторых культурах действительно считают, что держать деньги в кошельке нужно ровными и сложенными аккуратно. Это может приносить финансовое благополучие.

Считается, что смятые купюры "обидятся" и не будут водиться, так что чтобы финансовый успех вас сопровождал постоянно, нужно не только аккуратно складывать деньги к кошельку, но и сортировать по номиналу - "лицом вверх".

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Кстати, такой суеверие имеет и практическую пользу. Если держать деньги в кошельке организованно, это может иметь свои преимущества. Например, это облегчает быстрый доступ к деньгам – скорее найдете нужную купюру, а таким образом вы избегаете их повреждения. Кроме того, это может способствовать чувству контроля над финансами и поможет вам иметь более организованный подход к управлению своими деньгами – вы точно будете знать, сколько их у вас и сколько можно тратить, чтобы осталось и потом.

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Важные моменты "денежных" народных примет:

Расположение денег – в некоторых культурах верят, что держать деньги только высшими номиналами или хранить их в отдельных карманах (только в правом и если одежда красного цвета).

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Копейки - они приумножат ваше состояние, если подкладывать их под скатерть, под коврик у входной двери. А еще копейки разбрасывают по углам в доме или запихивают в вазоны с "денежным деревом".

К примеру в китайской культуре красный цвет считается символом счастья и благополучия. Поэтому считается, что хранение денег в красных конвертах или кошельках такого цвета может привлечь больше финансовой удачи.

А еще деньги нельзя занимать в ночное время, чтобы они не "исчезли". В некоторых культурах верят, что занимать или брать деньги взаймы поздно вечером или ночью может принести финансовые проблемы.

Следует отметить, что эти приметы и предрассудки не имеют подтверждения и их результаты базируются на верованиях и традициях. Относиться к ним можно как к интересному аспекту культуры, но не следует полагаться на них как на гарантированный способ умножения состояния.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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