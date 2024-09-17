Депутаты одобрили историческое увеличение налогов в Украине: что предусматривает законопроект 11416-д

Во вторник, 17 сентября, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий ряд налоговых изменений. В частности, повышение военного сбора и расширение круга его плательщиков.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, среди ключевых новаций законопроекта увеличения, налоги для ФЛП. По его словам, ставка военного сбора вырастет с 1,5% до 5%. Это коснется как физических, так и юридических лиц.

Голосование за проект закона. Источник: t.me/yzeleznyak

Предполагается повышение налоговой нагрузки для предпринимателей первой и второй групп. Будут введены новые налоги – повышение ставок налога на прибыль для банков и небанковских финансовых учреждений. Вводятся авансовые платежи для АЗС.

По оценкам правительства, предложенные изменения позволят увеличить поступления в государственный бюджет на 58 млрд. гривен в 2024 году и на 137 млрд. гривен в 2025 году. Эти средства будут направлены на финансирование обороны и других неотложных потребностей страны.

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Законопроект 11416-д, детали:

Он предусматривает изменения в Налоговом кодексе Украины. Законопроект касается особенностей налогообложения во время военного положения и содержит ряд важных новшеств, в том числе повышение налогов.

Одним из ключевых изменений является повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5%, а также введение сбора для плательщиков единого налога. В частности, для ФЛП первой, второй и четвертой групп предлагается установить сбор в размере 10% от минимальной заработной платы в месяц.

Кроме того, законопроект предполагает увеличение налога на прибыль для банков до 50% за 2024 год. Для небанковских финансовых учреждений, за исключением страховщиков, ставка будет составлять 25%. Также предлагается усовершенствовать модель авансовых взносов для предприятий, занимающихся розничной торговлей.

Среди других изменений - переход на ежемесячный налоговый период для представления отчетности о доходах физических лиц и удержанный с них налог, что упростит процесс администрирования. Отдельно предусмотрено поручение правительства по разработке механизма зачисления военного сбора в специальный фонд бюджета для финансирования безопасности и обороны.

Изменения также затронут сферу азартных игр, где предложено усилить контроль за использованием регистраторов расчетных операций, что позволит более эффективно отслеживать налоговые поступления в этом сегменте.

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