Депутати схвалили історичне збільшення податків в Україні: що передбачає законопроєкт 11416-д

У вівторок, 17 вересня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає низку податкових змін. Зокрема, підвищення військового збору та розширення кола його платників.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, серед ключових новацій законопроєкту збільшення, податки для ФОП. За його словами, ставка військового збору зросте з 1,5% до 5%. Це торкнеться як фізичних, так і юридичних осіб.

Голосування за проєкт закону. Джерело: t.me/yzheleznyak

Передбачається підвищення податкового навантаження для підприємців першої та другої груп. Будуть введені нові податки – підвищення ставок податку на прибуток для банків та небанківських фінансових установ. Вводяься авансові платежі для АЗС.

За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять збільшити надходження до державного бюджету на 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів гривень у 2025 році. Ці кошти будуть спрямовані на фінансування оборони та інших нагальних потреб країни.

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Законопроєкт 11416-д, деталі:

Він передбачає зміни до Податкового кодексу України. Законопроєкт стосується особливостей оподаткування під час воєнного стану та містить ряд важливих нововведень, зокрема підвищення податків.

Однією з ключових змін є підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, а також запровадження збору для платників єдиного податку. Зокрема, для ФОПів першої, другої та четвертої груп пропонується встановити збір у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати на місяць.

Крім того, законопроєкт передбачає збільшення податку на прибуток для банків до 50% за 2024 рік. Для небанківських фінансових установ, за винятком страховиків, ставка становитиме 25%. Також пропонується вдосконалити модель авансових внесків для підприємств, що займаються роздрібною торгівлею пальним.

Серед інших змін — перехід на щомісячний податковий період для подання звітності про доходи фізичних осіб та утриманий з них податок, що спростить процес адміністрування. Окремо передбачено доручення уряду щодо розробки механізму зарахування військового збору до спеціального фонду бюджету для фінансування безпеки та оборони.

Зміни також торкнуться сфери азартних ігор, де запропоновано посилити контроль за використанням реєстраторів розрахункових операцій, що дозволить більш ефективно відслідковувати податкові надходження в цьому сегменті.

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