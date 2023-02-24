Деревянные шпили из римского форта 1 века впервые обнаружили в Германии (фото)

Острые деревянные колья, которые использовались в качестве оборонительных барьеров римского форта, были обнаружены в Бад-Эмсе, на западе Германии. Шипы, запечатленные в заболоченной почве холма Блескопф, были установлены на центральной стойке.

Римские войска находились в этом районе с 55 года до нашей эры, когда Юлий Цезарь построил мост через Рейн между нынешним Кобленцем (10 миль к западу от Бад-Эмса) и Андернахом. Об этом сообщает The History Blog.

В древних источниках есть упоминания о таких буровых установках, но это первый выявленный пример. Это был бы огромный римский лагерь: восемь гектаров с 40 деревянными башнями — гораздо больше, чем, как известно, были построены в Бад-Эмсе.

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Он должен быть постоянным, но так и не был завершен. В конце концов, построили только склад, а через несколько лет лагерь сожгли.

Второй, гораздо меньший лагерь, был раскопан в миле. Сооружение кола было частью обороны этого второго лагеря.

Исследовательские раскопки, проведенные в 1897 году, обнаружили обработанную серебряную руду, что породило предположение, что когда-то там находился римский плавильный завод. Этот тезис был дополнительно подтвержден открытием фундаментов стен, остатков пожара и металлического шлака.

Поиски серебра объяснили наличие двух лагерей. Легионы обеспечивали необходимую работу по добыче серебра и безопасности для защиты драгоценного металла от германских набегов.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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