Дерев'яні оборонні шпилі з римського форту 1 століття вперше виявили в Німеччині (фото)

Гострі дерев'яні кілки, які використовувалися як оборонні бар'єри римського форту, були виявлені в Бад-Емсі, на заході Німеччини. Шипи, збережені в заболоченому ґрунті пагорба Бльоскопф, були встановлені на центральній стійці.

Римські війська перебували в цьому районі з 55 року до нашої ери, коли Юлій Цезар побудував міст через Рейн між нинішнім Кобленцем (10 миль на захід від Бад-Емса) та Андернахом. Про це повідомляє The History Blog.

У стародавніх джерелах є згадки про такі бурові установки, але це перший виявлений приклад. Це був би величезний римський табір: вісім гектарів із 40 дерев’яними вежами — набагато більшими, ніж ті, що, як відомо, були побудовані в Бад-Емсі.

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Він мав бути постійним, але так і не був завершений. Зрештою збудували лише склад, а через кілька років табір спалили.

Другий, набагато менший табір, був розкопаний за милю. Споруда колу була частиною оборони цього другого табору.

Дослідницькі розкопки, проведені у 1897 році, виявили оброблену срібну руду, що породило припущення, що колись там знаходився римський плавильний завод. Ця теза була додатково підтверджена відкриттям фундаментів стін, залишків пожежі та металевого шлаку.

Пошуки срібла пояснили б наявність двох таборів. Легіони забезпечували необхідну працю для видобутку срібла та безпеку для захисту дорогоцінного металу від германських набігів.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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