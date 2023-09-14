Дешевое средство выгоняет улиток и пауков из сада: советы экспертов

С началом осени в садах и на приусадебных участках появится гораздо больше вредителей, включая пауков и улиток. Чтобы они не мешали, не обязательно использовать агрессивную химию.

Некоторые насекомые очень не любят некоторые запахи, в частности, мяты. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сентябрь – это первичный сезон спаривания пауков, в результате которого в домах и садах появляется много жутких ползунов. Они ненавидят запах мяты перечной, поэтому следует либо посадить растение в саду, либо опрыскать землю эссенцией. Можно приобрести маленькую бутылочку масла перечной мяты, этого будет достаточно.

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Середина осени это также начало сезона спаривания улиток. Чтобы уменьшить вероятность того, что они поедят растения, убавьте вечерний полив, чтобы верхний слой почвы не был таким влажным ночью, поскольку улитки процветают во влажных условиях.

Для предотвращения проникновения этих вредителей в дом и поедания растений можно использовать мяту. Улитки ненавидят сильный запах. Кроме этого запах мяты будет отпугивать ос от участка.

Ранее UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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