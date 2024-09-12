Дешевые в обслуживании: названы ТОП-4 лучших автомобиля до 300 тыс. грн

Учитывая резкое повышение цен на автомобили и рост расходов на их обслуживание бюджет в 300 тысяч гривен сегодня кажется уже не такой большой сумой. Однако даже в таких условиях можно найти надежные и практичные автомобили, которые не потребуют значительных затрат после покупки.

Главное – выбрать модель, отличающуюся своей надежностью и экономичностью в эксплуатации. Команда UAportal совместно с "Твоя Машина" предлагает рассмотреть четыре популярных авто, которые вписываются в этот бюджет и заслуживают вашего внимания.

1. Skoda Rapid

Skoda Rapid занимает первое место в нашем списке. Этот автомобиль славится своей надежностью и легкостью в обслуживании. За примерно 300 тысяч гривен можно приобрести первую генерацию модели с пробегом около 200-250 тысяч километров. Несмотря на свой возраст и пробег Rapid остается очень привлекательным благодаря просторному салону и большому багажнику, что важно для семейных путешествий и частых поездок за город. Чешский производитель заслуженно считается одним из лидеров в надежности, а доступность недорогих запчастей делает содержание автомобиля достаточно экономичным.

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2. Ford Focus

Ford Focus второго поколения, который выпускался в 2010-2011 годах, также подходит для этой ценовой категории. С бюджетом в 300 тысяч гривен можно найти вариант с двигателем объемом 1,6 литра и механической КПП, что обеспечивает баланс между экономичностью и динамикой. Модели с более мощными 2,0-литровыми двигателями или автоматическими трансмиссиями могут быть старше или немного дороже. Однако даже базовая версия Focus отличается надежностью и отличными ходовыми характеристиками. Важно также то, что кузов этих автомобилей редко подвергается коррозии, а запчасти доступны по разумным ценам.

3. Renault Fluence

Renault Fluence является отличным вариантом для тех, кто имеет ограниченный бюджет. За сумму до 300 тысяч гривен можно найти рестайлинговые модели 2009-2010 годов. Эти автомобили отличаются простором в салоне и комфортной подвеской, что делает их пригодными как для городских поездок, так и для дальних путешествий. Однако, если вы планируете покупку модели с вариатором (CVT), следует внимательно проверить состояние коробки передач, чтобы избежать расходов на возможный ремонт. Наиболее надежной является версия с механической трансмиссией и пробегом до 200 тысяч километров.

4. Opel Astra

Еще одним достойным внимания вариантом в этом ценовом сегменте является Opel Astra в кузове H, выпуск которого происходил в 2008-2009 годах. Этот автомобиль привлекает стильным дизайном и надежностью технической части. Модели с 1,6-литровым двигателем и механической трансмиссией или традиционным автоматом отличаются своей надежностью. Astra славится своей отличной управляемостью и сбалансированными характеристиками. За сумму в 300 тысяч гривен можно приобрести автомобиль с пробегом до 200 тысяч километров, что не является проблемой для немецкого качества сборки и двигателей этой марки.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-5 надежных кроссоверов с "вечными" вариаторами.

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