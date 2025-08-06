Дешевых яблок больше не будет: какая стоимость фрукта ожидаются в этом году

В августе в Украине начинается сбор первых сортов яблок. Ожидается, что урожай в этом году будет не слишком большим из-за неблагоприятных погодных условий и отсутствия необходимых защитных технологий.

"Ранние яблоки собираются в августе, их называют летние. Сентябрь-ноябрь – это уже пошло такое регулярное яблоко, осеннее. Это уже яблоко, которое будет класться на закладку в холодильные камеры с регулируемой газовой средой", – рассказал председатель общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко. Об этом пишет сайт UNN.

Специалист отметил, что, как и в предыдущем году, количество качественных яблок будет ограниченным. Это связано с невозможностью эффективно защитить урожай от неблагоприятных погодных факторов.

"Урожай в этом году будет примерно на уровне прошлого года - немного яблок в этом году. Так же, как и в прошлом году, будет мало качественного яблока. Так происходит из-за погодных условий. Все-таки у нас не решен вопрос относительно градобойных сеток в садоводческих хозяйствах", – пояснил Печко.

Читайте также: В Украине взлетели цены на свинину: что стало причиной и сколько теперь стоит

Какие цены на яблоки прогнозируются

Эксперт отметил, что стоимость яблок сначала снизится из-за избытка летних сортов, однако уже в следующем году ожидается рост цен.

Печко напомнил, что в 2024 году стоимость килограмма яблок достигала 70-80 гривен. Однако он выразил надежду, что этот рекорд не будет превышен ни в текущем, ни в следующем году.

"Этим летом яблоки урожая 2024 года уже стоили 70-80 гривен за килограмм – это были примерно прошлогодние цены. В следующем году, вероятно, цена останется на том же уровне. Я сомневаюсь, что мы превзойдем рекорд прошлого года по стоимости. Надеюсь, что урожай будет хорошим, и рынок будет таким образом сбалансирован, чтобы как производители, так и потребители оставались довольны ценами и результатами урожая", – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее фермер рассказал, каких цен на картофель ожидать осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!