Дешевих яблук більше не буде: яка вартість фрукту очікуються цьогоріч

У серпні в Україні розпочинається збирання перших сортів яблук. Очікується, що цьогорічний врожай буде не надто великим через несприятливі погодні умови та відсутність необхідних захисних технологій.

"Ранні яблука збираються в серпні, їх називають літні. Вересень-листопад – це вже пішло таке регулярне яблуко, осіннє. Це вже яблуко, яке буде кластися на закладку в холодильні камери з регульованим газовим середовищем", – розповів голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко. Про це пише сайт UNN.

Фахівець зазначив, що, як і в попередньому році, кількість якісних яблук буде обмеженою. Це пов'язано з неможливістю ефективно захистити урожай від несприятливих погодних факторів.

"Врожай у цьому році буде приблизно на рівні минулого року – небагато яблук в цьому році. Так само, як і в минулому році, буде мало якісного яблука. Так відбувається через погодні умови. Все-таки в нас не вирішено питання щодо градобойних сіток у садівничих господарствах", – пояснив Печко.

Читайте також: В Україні злетіли ціни на свинину: що стало причиною та скільки тепер коштує

Які ціни на яблука прогнозуються

Експерт зазначив, що вартість яблук спочатку знизиться через надлишок літніх сортів, однак уже наступного року очікується зростання цін.

Печко нагадав, що у 2024 році вартість кілограма яблук досягала 70-80 гривень. Однак він висловив сподівання, що цей рекорд не буде перевищено ані в поточному, ані в наступному році.

"Цього літа яблука врожаю 2024 року вже коштували 70-80 гривень за кілограм – це були приблизно минулорічні ціни. В наступному році, ймовірно, ціна залишиться на тому ж рівні. Я сумніваюся, що ми перевершимо рекорд минулого року за вартістю. Сподіваюся, що врожай буде хорошим, і ринок буде таким чином збалансований, щоб як виробники, так і споживачі залишалися задоволені цінами та результатами врожаю", – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше фермер розповів, яких цін на картоплю очікувати восени.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!