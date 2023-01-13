Девятилетняя девочка нашла зуб вымершей акулы мегалодоны на пляже в США (фото)

Прошло почти десять лет, но маленькая Молли Сэмпсон нашла то, что искала всю жизнь. Это произошло рождественским утром, когда 9-летняя девочка вместе с семьей искала зубы акулы в Калверт-Бич, штат Мэриленд, США. Именно там Молли забралась в холодные воды Чесапикского залива и вытащила встречающуюся раз в жизни находку: зуб мегалодоны длиной почти 13 сантиметров.

Молли собрала более 400 зубов акулы еще до того, как она смогла ходить. Но это открытие стало самой большой находкой для четвертоклассницы, сообщает USA TODAY. Стивен Годфри, куратор отдела палеонтологии Морского музея Калверта, куда девочка принесла свою находку, подтвердил, что зуб принадлежал вымершей акуле мегалодон (Otodus megalodon), исчезнувшей миллионы лет назад.

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"Она была чрезвычайно взволнована. Это было то, что она мечтала найти. Она охотилась за зубами акул с 1 года, когда ползала по пляжу", – сказала мать Молли, Алисия Семпсон.

Считается, что мегалодон был одним из самых больших хищников, когда-либо живших до своего вымирания, и ученые считают, что он мог вырасти от 15 до 20 метров в длину. Долгое время ученые считали, что ближайшим родственником мегалодоны является большая белая акула, но исследования показывают, что она больше всего родственна акуле мако.

Миссис Сэмпсон написала, что ее дочери, Молли и Натали, хотели "пойти на охоту за акулами, как профессионалы", и попросили утепленные костюмы как рождественский подарок. Как только они получили подарки и закончили завтракать рождественским утром, они отправились к берегам соседних Калверт-Клифс вместе с ее мужем Брюсом. Пробираясь в холодной воде по колено, по словам маленькой Молли, она заметила зуб, протянула обе руки в воду и схватила его.

"Я была так удивлена. Я думала, что мне снится сон. Я не думала, что это реально", – сказала девочка.

Молли положила зуб в пляжную сумку и пошла в музей, чтобы эксперты проверили его.

"Зубы мегалодона достаточно регулярно встречаются вдоль скал Калверт. Однако такие большие зубы действительно редки", – сказал Годфри.

Эксперты считают, что из-за больших зубов мегалодон лакомился китами, крупной рыбой и, вероятно, другими акулами. Ученый также сказал, что исходя из того, где был найден зуб, и возраста отложений, зубу, вероятно, около 15 миллионов лет.

Молли объяснила, что она не первая в своей семье обнаружила огромный зуб акулы. Ее отец, который с детства искал ископаемые в районе вдоль Чесапикского залива, несколько лет назад тоже нашел один. Но размер был значительно меньше.

"Его был 3 дюйма (почти 8 см). Это как ребенок", – сказала Молли, смеясь.

Она добавила, что намерена сохранить гигантскую реликвию в своей коллекции. Между тем, по ее словам, она рассматривает возможность стать палеонтологом, когда вырастет или выберет "что-то связанное с работой с животными".

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