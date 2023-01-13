Дев'ятирічна дівчинка знайшла зуб вимерлої акули мегалодони на пляжі в США (фото)

Минуло майже десять років, але маленька Моллі Семпсон знайшла те, що шукала все життя. Це сталося різдвяного ранку, коли 9-річна дівчинка разом із родиною шукала зуби акули в Калверт-Біч, штат Меріленд, США. Саме там Моллі забралася в холодні води Чесапікської затоки і витягла знахідку, яка трапляється раз у житті: зуб мегалодони довжиною майже 13 сантиметрів.

Моллі зібрала понад 400 зубів акули ще до того, як вона змогла ходити. Але це відкриття стало найбільшою знахідкою для четвертокласниці, повідомляє USA TODAY. Стівен Годфрі, куратор відділу палеонтології Морського музею Калверта, куди дівчинка принесла свою знахідку, підтвердив, що зуб належав вимерлій акулі мегалодон (Otodus megalodon), яка зникла мільйони років тому.

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"Вона була надзвичайно схвильована. Це було те, що вона мріяла знайти. Вона полювала на зуби акул з 1 року, коли повзала по пляжу", – сказала мати Моллі, Алісія Семпсон.

Вважається, що мегалодон був одним із найбільших хижаків, які коли-небудь жили до свого вимирання, і вчені вважають, що він міг вирости від 15 до 20 метрів у довжину. Довгий час вчені вважали, що найближчим родичем мегалодони є велика біла акула, але дослідження показують, що вона найбільше споріднена з акулою мако.

Місіс Семпсон написала, що її доньки, Моллі та Наталі, хотіли "піти на полювання на акул, як професіонали", і попросили утеплені костюми як різдвяний подарунок. Щойно вони отримали подарунки та закінчили снідати різдвяного ранку, то вирушили до берегів сусідніх Калверт-Кліфс разом із її чоловіком Брюсом. Пробираючись у холодній воді по коліна, за словами малої Моллі, вона помітила зуб, простягла обидві руки у воду й схопила його.

"Я була так здивована. Я думала, що мені сниться сон. Я не думала, що це реально", – сказала дівчинка.

Моллі поклала зуб у пляжну сумку та пішла до музею, щоб експерти перевірили його.

"Зуби мегалодону досить регулярно зустрічаються вздовж скель Калверт. Однак такі великі зуби справді рідкісні", – сказав Годфрі.

Експерти вважають, що через великі зуби мегалодон ласував китами, великою рибою та, ймовірно, іншими акулами. Науковець також сказав, що, виходячи з того, де був знайдений зуб, і віку відкладень, зубу, ймовірно, близько 15 мільйонів років.

Моллі пояснила, що вона не перша у своїй родині знайшла величезний зуб акули. Її батько, який з дитинства шукав копалини в районі вздовж Чесапікської затоки, кілька років тому також знайшов один. Але розмір був значно менший.

"Його був 3 дюйми (майже 8 см). Це як дитина", – сказала Моллі, сміючись.

Вона додала, що планує зберегти гігантську реліквію у своїй колекції. Тим часом, за її словами, вона розглядає можливість стати палеонтологом, коли виросте, або обере "щось пов’язане з роботою з тваринами".

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