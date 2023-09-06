Диетологи назвали сладкий продукт, который укрепит кости и приведет в норму давление: вы будете удивлены

Врачи рекомендуют включить халву в свой рацион. Это поможет сберечь молодость, укрепить кости и улучшить настроение.

В составе халвы содержатся полиненасыщенные жирные кислоты растительного происхождения – линолевая, линоленовая и олеиновая, а также витамин Е, способствующий здоровью сердца и замедляющий процессы старения. Кроме того, халва содержит белок, аминокислоты и клетчатку, которые полезны желудочно-кишечному тракту.

Подсолнечная халва содержит витамины группы В и F и способствует здоровью сердца и кишечника.

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Арахисовая халва, богатая фолиевой кислотой, может поддерживать молодость, а также содержит вещества, полезные для сердца и могут предотвращать рак.

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Кунжутная халва оказывает положительное влияние на дыхательную систему и опорно-двигательный аппарат. Фисташковая и миндальная халва сохранили всю пользу орехов, из которых сделаны. А миндальная халва содержит наименьшее количество калорий, поэтому будет полезна для худеющих.

Следует помнить, что халва содержит много сахара и не подходит для людей с диабетом, ожирением, аллергиями, проблемами кишечника и печени. Также следует ограничить потребление до 30 граммов в день.

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