До +17 и по-весеннему солнечно: прогноз погоды в Украине на 31 января

В пятницу, 31 января, по всей Украине сохранится относительно теплая погода, а сильные осадки маловероятны. Теплые тенденции еще будут продолжаться, однако заметно постепенное снижение температуры и приближение похолодания.

Днем температура воздуха будет колебаться от +12 до +17 °C, на западе местами прохладнее - около +7...+11 °C, а в южных регионах столбики термометров покажут +9...+14 °C. Осадки практически не ожидаются, хотя в западных областях местами возможен мелкий дождь или туман. Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

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В Киеве январь завершится умеренно теплой погодой. Ночью температура составит +3...+5°C, а днем около +7°C. Ожидается усиление юго-восточного ветра.

С начала февраля в Украине прогнозируется понижение температуры, что ознаменует приход более холодной погоды.

Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.

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