До 21 градуса мороза и без осадков: прогноз погоды в Украине на 25 февраля

До конца февраля в Украине сохранится морозная, но преимущественно сухая погода. Начиная с выходных в южных и западных областях начнется постепенное потепление.

Об этом сообщил метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич, передает Meteoprog. С началом марта ожидается смена погодных условий – выпадет снег и дождь, а температура воздуха существенно повысится.

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Прогноз погоды на 25 февраля.

Во вторник, 25 февраля, на востоке страны и Приазовье сохранится облачная погода с небольшим снегом. В других регионах осадки не прогнозируются. Ночью и утром на Правобережье возможен туман и изморозь, на дорогах гололедица.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с, на востоке местами порывистый.

Температура ночью будет составлять -7…-13 °C, в северных и центральных областях морозы усилятся до -14…-21 °C, а в Закарпатье будет несколько теплее — от -3 до -8 °C. В дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах -5…+1 °C, на западе возможно потепление до +2…+7 °C.

Напомним, синоптикиня рассказала, когда в Украине потеплеет до +10 и где зима еще задержится.

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