До наступления морозов: Что сделать с обогревателем, чтобы он отдавал больше тепла

Хотя отопительный сезон и зима еще не наступили, во многих домах уже можно ощутить значительное похолодание. Пора подумать о том, как обеспечить комфортную и теплую атмосферу во время холодного времени года. Один из самых простых и эффективных способов обеспечить себе тепло – это правильная подготовка обогревателей.

Читайте также: Пять советов, как ограничить потерю тепла в доме и квартире

Для обеспечения эффективной работы обогревателя важно вовремя очищать его от пыли и грязи, советует издание express. Если обогреватель покрыт пылью и загрязнениями, его производительность значительно снижается и выделяет меньше тепла. Поэтому следует включить очистку обогревателя в свое еженедельное расписание уборки дома – это безусловно хорошая идея.

Для эффективной очистки радиатора следует удалить пыль, которая накапливается между панелями и сзади. Прежде чем начать очистку, убедитесь, что отопитель выключен, и, если есть крышка, снимите ее. Если крышка тяжело снимается, вы можете воспользоваться длинной и узкой щеткой радиатора или тряпкой из микрофибры. Очистите устройство от пыли с помощью пылесоса или удалите пыль вручную, затем протрите радиатор влажной тряпкой.

Если вам удобнее удалять пыль изнутри и задней части радиатора, можно воспользоваться феном. Просто направьте насадку фена в канавки в верхней части радиатора и включите его на максимальную мощность.

Некоторые загрязнения могут также прилипать к стене над радиатором из-за нагрева. В таком случае удалите их, используя небольшое количество моющего средства и воды.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!