Должен ли забронированный военнообязанный проходить ВЛК: ответ юриста

Адвокат Олег Леонтьев объяснил, нужно ли военнообязанным, имеющим бронь, проходить медицинское обследование в военно-врачебной комиссии (ВЛК). По его словам, хотя отдельные чиновники считают, что такое требование является необязательным, этот вопрос следует рассматривать более широко.

Если человек имеет бронирование и заинтересован в оценке своего состояния здоровья, он вполне может пройти ВЛК. Пока продолжается действие брони, ее не могут мобилизовать, поэтому это правильный случай выяснить свою пригодность к военной службе и получить официальное медицинское заключение. Об этом он отметил в эфире " Украинского радио".

Юрист также напомнил, что во время прохождения комиссии важно иметь при себе собственную медицинскую карточку, и это требование закреплено в соответствующем положении о военно-врачебной экспертизе. Документ должен быть в бумажной форме. Врачи, проводящие осмотр, обязаны не только осмотреть пациента, но и выполнить ряд исследований, таких как анализ крови, флюорография, измерение глазного давления (для старше 40 лет), электрокардиограмма и определение уровня сахара.

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В то же время Леонтьев обратил внимание на распространенную проблему: некоторые врачи ВЛК могут отказываться смотреть бумажные документы, ссылаясь на электронную систему здравоохранения. Но часто случается, что в этой системе могут отсутствовать записи или не вся информация внесена. Адвокат отмечает: это не обязанность пациента — контролировать, внес ли врач данные в электронную базу. Если информация находится в медицинской карточке, она действует и должна быть учтена.

Отдельно Леонтьев напомнил, что недавно изменился порядок организации прохождения ВЛК. Были добавлены этапы, связанные с электронным оформлением данных, а также более четко определены последовательность и последствия прохождения комиссии. Это сделано с целью усовершенствования процедуры и повышения ее прозрачности.

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