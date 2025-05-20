Чи повинен заброньований військовозобовʼязаний проходити ВЛК: відповідь юриста

Адвокат Олег Леонтьєв пояснив, чи потрібно військовозобов’язаним, які мають бронь, проходити медичне обстеження у військово-лікарській комісії (ВЛК). За його словами, хоча окремі чиновники вважають, що така вимога є необов’язковою, це питання варто розглядати ширше.

Якщо людина має бронювання і водночас зацікавлена в оцінці свого стану здоров’я, вона цілком може пройти ВЛК. Поки триває дія броні, її не можуть мобілізувати, тож це слушна нагода з’ясувати свою придатність до військової служби та отримати офіційний медичний висновок. Про це він зазначив у ефірі "Українського радіо".

Юрист також нагадав, що під час проходження комісії важливо мати при собі власну медичну картку, і ця вимога закріплена у відповідному положенні про військово-лікарську експертизу. Документ має бути у паперовій формі. Лікарі, які проводять огляд, зобов’язані не лише оглянути пацієнта, а й виконати низку досліджень, таких як аналіз крові, флюорографія, вимірювання очного тиску (для старших за 40 років), електрокардіограма та визначення рівня цукру.

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Водночас Леонтьєв звернув увагу на поширену проблему: деякі лікарі на ВЛК можуть відмовлятися дивитися паперові документи, посилаючись на електронну систему охорони здоров’я. Але часто трапляється, що в цій системі можуть бути відсутні записи або не вся інформація внесена. Адвокат наголошує: це не обов’язок пацієнта — контролювати, чи лікар вніс дані в електронну базу. Якщо інформація є в медичній картці, вона є чинною та має бути врахована.

Окремо Леонтьєв нагадав, що нещодавно змінився порядок організації проходження ВЛК. Було додано етапи, пов’язані з електронним оформленням даних, а також більш чітко визначено послідовність і наслідки проходження комісії. Це зроблено з метою вдосконалення процедури та підвищення її прозорості.

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