'Должны готовиться к любому развитию событий': Данилов прокомментировал прогнозы об открытии нового фронта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал прогнозы по открытию нового фронта. По его словам, сейчас никто не может сказать, где именно и когда это произойдет.

Он подчеркнул, что такими прогнозами занимаются только "диванные мольфары". Об этом Данилов сказал в интервью "NV".

"Никто вам сейчас не скажет, где вероятно открытие нового фронта, а если скажет, то это кто-то из этих людей, сидящих на диване, эдакие диванные мольфары", – отметил он.

Секретарь СНБО указал, что у врага могут быть одни планы сегодня, но уже на следующий день он изменит его в зависимости от ситуации на фронте.

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"Если вы уже находитесь в такой фазе, то считать, что там принято одно решение и расписано на весь год, нет, так не бывает. Мы должны готовиться к любому развитию событий", – добавил Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что россия снова готовит наступление на весну. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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