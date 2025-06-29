Доплаты для людей с инвалидностью: кто получит дополнительные средства в июле

Определенные группы лиц с инвалидностью в Украине могут получать дополнительные средства к основной ежемесячной пенсии или социальной помощи. Обычно эти надбавки начисляются вместе с основными выплатами.

Так, некоторые украинцы с инвалидностью имеют возможность получить дополнительную денежную поддержку от ООН. Речь идет о финансовой помощи, которую выплачивает Всемирная продовольственная программа, информирует "24 Канал" со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Целью этой доплаты является обеспечение минимального ежемесячного дохода на уровне 3 250 гривен. Если фактическая сумма выплат ниже, государство компенсирует недостачу. Например, в случае получения 2 200 гривен социальной помощи, человек дополнительно получит 1 050 гривен.

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Кто имеет право на доплату к пенсии по инвалидности

Дополнительную финансовую поддержку могут получить следующие категории людей с инвалидностью:

те, кто не имеет пенсии;лица с инвалидностью с детства;

дети с инвалидностью;

те, кто не получает никакой другой помощи от государства или международных организаций;

лица, проживающие в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях (исключение временно оккупированные территории).

Средства поступают автоматически вместе с пенсией или социальными выплатами, поэтому отдельно в Пенсионный фонд обращаться не надо.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие пенсии и пособие ожидают лиц с инвалидностью в июле.

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