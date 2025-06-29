Доплати для людей з інвалідністю: хто отримає додаткові кошти у липні

Певні групи осіб з інвалідністю в Україні можуть отримувати додаткові кошти до основної щомісячної пенсії або соціальної допомоги. Зазвичай ці надбавки нараховуються разом з основними виплатами.

Так, деякі українці з інвалідністю мають можливість отримати додаткову грошову підтримку від ООН. Йдеться про фінансову допомогу, яку виплачує Всесвітня продовольча програма, інформує "24 Канал" з посиланням на Пенсійний фонд України.

Метою цієї доплати є забезпечення мінімального щомісячного доходу на рівні 3 250 гривень. Якщо фактична сума виплат нижча, держава компенсує недостачу. Наприклад, у разі отримання 2 200 гривень соціальної допомоги, людина додатково отримає 1 050 гривень.

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Хто має право на доплату до пенсії за інвалідністю

Додаткову фінансову підтримку можуть отримати наступні категорії людей з інвалідністю:

ті, хто не має пенсії;

особи з інвалідністю з дитинства;

діти з інвалідністю;

ті, хто не отримує жодної іншої допомоги від держави чи міжнародних організацій;

особи, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях (виняток тимчасово окуповані території).

Кошти надходять автоматично разом із пенсією або соціальними виплатами, тому окремо до Пенсійного фонду звертатися не треба.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пенсії та допомога очікують осіб з інвалідністю у липні.

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