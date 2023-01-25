'Достанем и до Кремля': в разведке назвали цели на россии, по которым можно нанести удар

Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Москва может стать потенциальной целью для ударов. По его словам, именно поэтому на крышах некоторых зданий российской столицы установили системы ПВО.

Вооруженные силы Украине могут нанести удары и по Кремлю. Об этом Скибицкий сказал во время телемарафона.

Он отметил, что у украинских военных есть реальные цели. Речь идет не только о временно оккупированных территориях, но и об ударах по объектам на территории самой России.

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Скибицкий добавил, что в перечне этих целей есть объекты, где размещены комплексы "Искандер", С-400 и российские военные аэродромы. К примеру представитель ГУР МО привел военный аэродром "Энгельс", откуда оккупанты наносили ракетные удары по Украине.

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В то же время, по его мнению, размещение систем ПВО вокруг Кремля свидетельствует именно о реакции россиян на удары по военным аэродромам стратегического назначения.

"Это было после Энгельса. Это говорит о том, что если мы достаем до Энгельса, то достанем и до Кремля", – указал Скибицкий.

Ранее в разведке заявили, что Путин рассматривает вариант длительной войны на истощение.

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