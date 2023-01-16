'путин рассматривает вариант длительной войны на истощение, для нас 2023 – победный', – разведка

В Украине готовятся к окончанию русской войны уже в 2023 году. Однако российские власти после неудачного плана "захватить Киев за три дня" могут рассчитывать затянуть войну.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, передает пресс-служба ГУР. Юсов считает, что российский диктатор владимир путин "рассматривает вариант длительной войны на истощение".

По его словам, российская концепция полномасштабного вторжения на территорию Украины заключалась в том, чтобы провести так называемую "спецоперацию" быстро. Для претворения этого плана в жизнь противник использовал огромные силы и средства. "Это был план скорой войны, захват Украины. Этого не произошло", – добавил Юсов.

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Он считает, что путин не планировал "долговременную войну на истощение", однако последние события указывают на то, что российский диктатор готов "переходить на военные рельсы" и заставить российских граждан привыкнуть к мнению, что война будет долговременной.

Юсов напомнил, что россияне мобилизуют все имеющиеся резервы и средства. "У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится путин", — добавил он.

Представитель разведки заверил, что у Украины есть кардинально противоположные планы – "2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников спрогнозировал, что россия снова готовит наступление на весну. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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