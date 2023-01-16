'путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження, для нас 2023 – переможний', – розвідка

В Україні готуються до закінчення російської війни вже у 2023 році. Однак російська влада, після невдалого плану "захопити Київ за три дні" може розраховувати затягнути війну.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері національного телемарафону, передає пресслужба ГУР. Юсов вважає, що російський диктатор владімір путін "розглядає варіант тривалої війни на виснаження".

За його словами, російська концепція повномасштабного вторгнення на територію України полягала в тому, щоб провести так звану "спецоперацію" швидко. Для втілення цього плану у життя противник використав величезні сили й засоби. "Це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося", – додав Юсов.

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Він вважає, що путін не планував "довготривалої війни на виснаження", однак останні події вказують на те, що російський диктатор готовий "переходити на воєнні рейки" та змусити російських громадян звикнутися з думкою, що війна буде довготривалою.

Юсов нагадав, що росіяни наразі мобілізують всі наявні резерви та засоби. "У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території рф. Безумовно, це те, до чого готується путін", – додав він.

Представник розвідки запевнив, що Україна має кардинально протилежні плани – "2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков спрогнозував, що росія знову готує наступ на весну. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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