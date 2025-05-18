Доступна каждому: названа профессия с хорошей прибылью и стабильностью в эпоху ИИ

В современном мире, где искусственный интеллект постепенно вытесняет людей с рабочих мест, особый интерес вызывают те специальности, которые остаются незаменимыми. Одна из таких профессий не требует диплома, быстро осваивается и приносит высокий доход.

Как сообщает Think Stewartville, сфера монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования остается вне досягаемости для автоматизации, даже с развитием ИИ. Специалисты по установке HVAC-систем (Heating, Ventilation and Air Conditioning) пользуются стабильным спросом по всему миру.

Это объясняется не только глобальными климатическими изменениями, но и активным внедрением новых, энергоэффективных решений для климат-контроля.

На сегодняшний день нет никаких признаков того, что монтажников этих систем в ближайшее время смогут заменить работы или алгоритмы. Причина проста: такая работа предполагает физическое присутствие на объектах – в частных домах или коммерческих зданиях – и требует гибкого реагирования на уникальные условия каждого проекта. А это как раз то, с чем современные технологии пока не справляются.

Читайте также: Профессиональная революция: кто к 2030 году останется без работы, а кто станет в центре спроса

К особенностям этой профессии относится необходимость физического присутствия специалиста непосредственно на объекте. Хотя искусственный интеллект может предложить инструкции или оптимальные решения, самостоятельно смонтировать, скажем, кондиционер или котел, он пока не способен.

Кроме того, эта деятельность выгодно отличается еще и тем, что для входа в профессию не нужно иметь диплом о высшем образовании. Зачастую достаточно пройти специализированные курсы продолжительностью несколько месяцев или овладеть навыками в процессе практики под руководством опытного мастера.

Еще одно преимущество – работа не является монотонной. Практически каждый новый объект отличается своими условиями и требованиями, что обеспечивает разнообразие и уменьшает риск профессионального выгорания.

Что касается заработной платы, специалисты по установке систем климат-контроля получают стабильно высокий доход. Уровень оплаты труда может варьироваться в зависимости от региона или конкретного населенного пункта, однако обычно он заметно выше средней заработной платы.

Раньше мы рассказывали, что пенсионерам стало легче найти работу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!