Дождь и мокрый снег: какой будет погода в Украине 24 января

В январе в Украине наблюдалась аномально теплая погода с рекордно высокими температурами. 24 января температура воздуха будет оставаться необычно высокой.

Погодные условия страны будут определять область высокого давления и антициклон с востока. Воздушная масса будет теплой, особенно на юге и западе. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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24 января местами в Крыму, Полесье и Закарпатье ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. В других регионах без осадков, местами возможен туман. Ночью температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, днем от +2 до +7, в Одесской области местами до +10 градусов тепла.

В целом погодные условия будут больше напоминать ноябрь или март, чем типичную зимнюю погоду.

Напомним, ранее мы говорили, что аномальных морозов в Украине не будет.

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