Дощ та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 24 січня

У січні в Україні спостерігалася аномально тепла погода з рекордно високими температурами. 24 січня температура повітря залишатиметься незвично високою.

Погодні умови країни визначатиме область високого тиску та антициклон зі сходу. Повітряна маса буде теплою, особливо на півдні та заході. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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24 січня місцями в Криму, на Поліссі та Закарпатті очікуються невеликі дощі з мокрим снігом. В інших регіонах без опадів, подекуди можливий туман. Вночі температура коливатиметься від -2 до +3 градусів, вдень від +2 до +7, на Одещині місцями до +10 градусів тепла.

Загалом погодні умови більше нагадуватимуть листопад або березень, аніж типову зимову погоду.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що аномальних морозів в Україні не буде.

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