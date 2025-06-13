Дроны атаковали аэродромы в Крыму: раздавались многочисленные взрывы (фото)

В ночь на 13 июня во временно оккупированном Крыму была зафиксирована активность беспилотников и серия взрывов. Около трех ночи в социальных сетях начали появляться сообщения о якобы массированном пролете дронов над Симферополем и его окрестностях.

БпЛА, а также о многочисленных взрывах, слышавшихся в разных районах полуострова. Об этом сообщают " Крымский ветер ", крымские паблики.

Читайте также: Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

Местные жители рассказывали о громких звуках, характерных для работы. В частности, взрывы раздавались в Евпатории, Севастополе, Алуште, Феодосии, Саках, Бахчисарае, Каче, Новофедоровке, Кировском и других населенных пунктах. В сообщениях указывалось, что часть дронов якобы достигла стратегически важных аэродромов "Саки", "Гвардейское" и "Кировское", где могли произойти поражения целей.

Напомним, дроны атаковали Ивановскую область РФ и Елабугу в Татарстане.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!