Дроны атаковали Москву в России: работу одного из аэропортов ограничили

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной атаке беспилотников, якобы пытавшихся прорваться в российскую столицу. Из-за инцидента временно ограничили работу аэропорта "Домодедово".

Об этом он написал в Telegram. По словам Собянина, силы противовоздушной обороны РФ перехватили дроны над городским округом Подольска. Он заверил, что обломки упали без разрушений или жертв. На месте работают экстренные службы.

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Около 03:10 Росавиация ввела ограничения на вылет и прилет рейсов в Домодедово, однако уже через час полеты возобновили.

Утром министерство обороны РФ заявило о якобы уничтожении 26 дронов: 17 над Брянской областью, 5 – над Калужской и еще 4 – в Московской области.

Напомним, дроны атаковали российский Брянск.

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